Arrossamento oculare

Di solito, non è necessario svolgere dei test.

Se sospetta un’infezione virale (virus herpes simplex o varicella-zoster), il medico può prelevare campioni della secrezione o del liquido di una vescica da inviare al laboratorio. Il campione viene inserito in un brodo di coltura (una sostanza che consente la crescita di batteri e virus). I campioni per la coltura possono anche essere prelevati se il soggetto ha un’ulcera corneale, in modo da somministrare antibiotici più efficaci. La gonioscopia (uso di lenti speciali per esaminare i canali di drenaggio nell’occhio) viene effettuata su soggetti con glaucoma. Talvolta, i soggetti con uveite sono sottoposti a esami per malattie autoimmuni, specialmente se non vi è una causa ovvia (come una lesione) per l’uveite.

I soggetti con sclerite di solito sono indirizzati a un oftalmologo, che spesso prescrive ulteriori esami.