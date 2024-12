Integratori di vitamina A

I soggetti con carenza di vitamina A ricevono dosi elevate di vitamina A, generalmente per via orale, per diversi giorni seguite da dosi più basse, fino al miglioramento della vista e della pelle. Ai neonati non devono essere somministrate ripetutamente dosi elevate, in quanto possono essere tossiche.

Ai soggetti con morbillo e sintomi di carenza di vitamina A vengono somministrate dosi elevate di vitamina A anche se non presentano sintomi di carenza di vitamina A. I soggetti con carenza di vitamina A presentano un rischio più elevato di malattia grave e complicanze del morbillo.