Dolore oculare

La necessità di effettuare esami dipende dai risultati dell’esame obiettivo e dall’anamnesi. Di solito non è necessario effettuare esami. Tuttavia, se il medico riscontra un aumento della pressione intraoculare (indice di glaucoma), può indirizzare il paziente a un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, dei disturbi oculari) per la gonioscopia. Il gonioscopio è una lente speciale che consente al medico di esaminare i canali di drenaggio dell’occhio, il che può aiutare a determinare se il glaucoma è del tipo ad angolo aperto o ad angolo chiuso.

La protrusione dell’occhio e l’incapacità di muovere un occhio in tutte le direzioni senza spostare la testa può indicare cellulite orbitale o pseudotumore orbitale. Per verificare la presenza di questi disturbi viene quindi effettuata una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI). Può essere effettuata una TC anche in caso di sospetta sinusite ma diagnosi non chiara o se si sospettano delle complicanze. In caso di sospetta neurite ottica, si può eseguire una RMI.

Se sospetta un’endoftalmite il medico invia un campione dei liquidi dell’interno dell’occhio (umor acqueo o vitreo) al laboratorio. Può inviare un campione della cornea o di una vescica se sospetta cheratite da herpes simplex o herpes zoster oftalmico ma la diagnosi non è certa. I tecnici di laboratorio cercano di eseguire una coltura dei batteri o dei virus per confermare le infezioni e determinare l’organismo responsabile.