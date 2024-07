Corticosteroidi

Chemioterapia

Altri farmaci mirati al sistema immunitario

Plasmaferesi

Spesso non è necessario iniziare alcun trattamento per molti anni. Quando si rende necessario un trattamento, tuttavia, i corticosteroidi sono spesso utili, perché cambiano la composizione proteica delle cellule, danneggiando o uccidendo le cellule cancerose.

La chemioterapia, generalmente con clorambucile o fludarabina, può rallentare la crescita delle plasmacellule anomale. Talvolta si utilizzano altri farmaci chemioterapici, come la bendamustina, il melfalan o la ciclofosfamide, e i corticosteroidi, in monoterapia o in associazione.

Possono essere utili farmaci con una modalità di azione diversa dalla chemioterapia. L’anticorpo monoclonale rituximab può essere efficace nel rallentare la crescita delle plasmacellule anomale. Sono talvolta utilizzati con qualche successo altri farmaci che influenzano il sistema immunitario in modi diversi, come talidomide, lenalidomide, pomalidomide, bortezomib, carfilzomib, ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, idelalisib, everolimus e venetoclax, soprattutto se in combinazione con corticosteroidi e/o chemioterapia.

I soggetti che presentano un ispessimento del sangue devono essere trattati immediatamente con la plasmaferesi, una procedura che consiste nel prelevare il sangue, rimuovere gli anticorpi anomali e reinfondere i globuli rossi al soggetto. Tuttavia, solo un numero limitato di soggetti con macroglobulinemia necessita di tale procedura, che spesso deve essere ripetuta.

La malattia rimane incurabile, ma i pazienti normalmente sopravvivono da 7 a 10 anni dopo la diagnosi.