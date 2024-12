Occlusione della vena retinica centrale e delle vene retiniche di branca

Valutazione medica dell’occhio

Fluorangiografia

Tomografia a coerenza ottica

A volte altri esami

Con un oftalmoscopio, il medico può vedere le alterazioni dei vasi sanguigni e la retina. Se la vena retinica centrale è ostruita, le vene possono congestionarsi (sembrano ingrossate), possono comparire macchie ematiche sparse nella retina e la parte anteriore del nervo ottico può essere edematosa.

L’angiografia con fluoresceina contribuisce a determinare l’estensione del danno retinico e a pianificare il trattamento. In questo esame, il medico inietta il colorante fluoresceina in una vena del braccio e poi fotografa la retina. Il colorante fa sì che i vasi sanguigni della retina siano maggiormente visibili sull’immagine. La tomografia a coerenza ottica (un esame di diagnostica per immagini) può contribuire a evidenziare una retina edematosa, un sintomo comune.

Dopo una diagnosi di occlusione della vena retinica, spesso il medico esegue degli esami per identificare le patologie che potrebbero aumentare il rischio di sviluppare ostruzioni. Per esempio, a seconda della specifica patologia sospettata, il medico può eseguire esami per il diabete (misurando la glicemia o i livelli di emoglobina A1C), il glaucoma (misurando la pressione oculare), l’ipertensione arteriosa (misurando la pressione arteriosa) e le malattie che causano un addensamento anomalo del sangue (iperviscosità).