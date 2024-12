Le cause più comuni di pupille disuguali sono

Anisocoria fisiologica

L’anisocoria fisiologica consiste in pupille naturalmente di dimensione diversa. Nessuna patologia presente. Circa il 20% delle persone presenta questa condizione in forma permanente, che è considerata una variazione normale. In tali persone, le pupille reagiscono normalmente alla luce e al buio e non vi sono sintomi.

Più raramente, la disuguaglianza delle pupille è dovuta a

Disturbi oculari

Patologie del sistema nervoso

La pupilla anormale può essere quella più grande o quella più piccola, a seconda della causa. Spesso, la pupilla più grande non è in grado di contrarsi normalmente. Tuttavia, talvolta, come nella sindrome di Horner, la pupilla più piccola non è in grado di dilatarsi. Se la pupilla più grande è anormale, la differenza tra la dimensione delle pupille è più evidente alla luce intensa. Se la pupilla più piccola è anormale, la differenza tra la dimensione delle pupille è più evidente al buio.

I disturbi oculari che causano pupille disuguali includono i difetti congeniti e le lesioni oculari. Inoltre, determinati farmaci che entrano nell’occhio possono influire sulla pupilla, come colliri per trattare disturbi oculari (per esempio, l’omatropina usata per alcuni disturbi o lesioni oppure la pilocarpina usata per il glaucoma) oppure farmaci o altre sostanze che entrano accidentalmente nell’occhio (per esempio la scopolamina usata come cerotto per la cinetosi, piante come lo stramonio o alcuni insetticidi). L’infiammazione dell’iride (irite) e alcuni tipi di glaucoma causano disuguaglianza delle pupille, ma questo sintomo in genere è oscurato dal grave dolore oculare.

Le patologie del sistema nervoso che causano disuguaglianza delle pupille sono quelle che interessano il terzo nervo cranico o certe parti del sistema nervoso simpatico e parasimpatico (il sistema nervoso autonomo). Questi percorsi trasmettono gli impulsi nervosi alla pupilla e ai muscoli che controllano occhio e palpebra. Di conseguenza, i soggetti con patologie del sistema nervoso che interessano la pupilla spesso presentano abbassamento delle palpebre, visione doppia e/o grave strabismo. Le malattie cerebrali che possono influire su questi percorsi includono ictus, emorragia cerebrale (spontanea o dovuta a trauma cranico) e, più raramente, alcuni tumori o infezioni. I disturbi che non interessano il cervello ma che influiscono sul sistema nervoso simpatico includono tumori e lesioni a carico del collo o torace superiore. La sindrome di Horner si riferisce alla combinazione di pupilla ristretta, abbassamento della palpebra e assenza di sudorazione intorno all’occhio interessato. La sindrome di Horner è causata dall’interruzione dei nervi del sistema simpatico verso un occhio per qualsiasi motivo.