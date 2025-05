Protrusione oculare

Quando la protrusione causa grave secchezza oculare, è necessario ricorrere alla lubrificazione con lacrime artificiali per proteggere la cornea (la membrana trasparente davanti all’iride e alla pupilla). Talvolta, se la lubrificazione non è sufficiente, può essere necessario un intervento chirurgico per fornire una copertura migliore della superficie oculare o ridurre la protrusione.

Altri trattamenti dipendono dalla causa della protrusione. Per esempio, per curare le infezioni vengono somministrati antibiotici. La protrusione dovuta alla malattia di Graves non beneficia del trattamento della patologia tiroidea ma può migliorare nel tempo. I corticosteroidi (per esempio, il prednisone) possono aiutare a tenere sotto controllo l’edema dovuto alla malattia di Graves o a uno pseudotumore orbitale. I tumori possono essere asportati chirurgicamente.