Si è in presenza di vista annebbiata quando non si riesce a vedere in modo chiaro o nitido come accadeva prima. È il problema della vista più comune. La vista annebbiata è diversa dalla perdita della vista. La perdita della vista implica che si è diventati ciechi o che si è subita una perdita totale o parziale della vista da un occhio.

Con l’avanzare dell’età, è normale che la vista diventi lentamente più offuscata, ma di solito gli occhiali o le lenti a contatto aiutano a vedere meglio

In caso di perdita improvvisa della vista, recarsi immediatamente in ospedale: la perdita della vista è diversa dalla vista annebbiata