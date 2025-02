Collirio antivirale

Farmaci antivirali per via orale o endovenosa

Collirio cortisonico e collirio per dilatare la pupilla

A volte asportazione delle cellule oculari infette e danneggiate

Il trattamento della cheratite da herpes simplex deve essere iniziato il prima possibile.

Il medico può prescrivere un farmaco antivirale come trifluridina in collirio o ganciclovir in gel oftalmico.

L’aciclovir, un altro farmaco antivirale, può essere assunto per via orale o per via endovenosa. Anche il farmaco antivirale valaciclovir può essere assunto per via orale. Talvolta si prescrivono aciclovir o valaciclovir per prevenire episodi frequenti (la cosiddetta terapia soppressiva), anche nel caso di soggetti con episodi sufficientemente gravi da minacciare la vista. Il medico potrebbe dover regolare la dose di questi antivirali nei soggetti con problemi renali.

Le infezioni profonde che causano una notevole infiammazione possono richiedere l’uso di colliri a base di corticosteroidi.

Le gocce che dilatano la pupilla, come ciclopentolato, atropina o scopolamina, possono aiutare ad alleviare i sintomi.

Occasionalmente, per aiutare a velocizzare la guarigione, l’oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, dei disturbi oculari) strofina delicatamente la cornea con un applicatore con punta di cotone per rimuovere le cellule danneggiate e infette.