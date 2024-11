Il trattamento è volto ai disturbi di base. Per esempio, il medico può somministrare un corticosteroide nasale se la causa è la rinite allergica.

Talvolta, il medico raccomanda l’uso di lacrime artificiali per ridurre gli occhi lacrimosi quando la causa è secchezza oculare o irritazione della superficie oculare.

Nei neonati con dotti lacrimali ostruiti, spesso l’ostruzione si risolve senza trattamento con la crescita del neonato. Finché il bambino non ha circa 1 anno, il medico spesso suggerisce ai genitori di comprimere manualmente il sacco lacrimale 4 o 5 volte al giorno per aiutare ad alleviare l’ostruzione. Se l’ostruzione non si è alleviata entro l’anno del bambino, il medico può eseguire una procedura per aprire i dotti. Al bambino viene somministrato un anestetico generale e il medico inserisce un sondino nel dotto lacrimale per aprirsi un varco attraverso l’ostruzione.

Nei bambini con dotto lacrimale ostruito, il medico anzitutto può provare a inserire un sondino nel dotto lacrimale. Se l’ostruzione persiste, il medico può dover inserire un tubicino di plastica nel dotto lacrimale per qualche mese per mantenere pervio il percorso di drenaggio.

Negli adulti con dotto lacrimale ostruito, il medico anzitutto tenta vari metodi per trattare il disturbo di base. Se non funzionano, il medico può dover eseguire un intervento chirurgico per costruire un nuovo percorso di drenaggio per le lacrime.