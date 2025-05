A volte corticosteroidi

Per trattare la neurite ottica, in alcuni casi vengono somministrati corticosteroidi per via endovenosa. Dopo qualche giorno i corticosteroidi possono essere somministrati per bocca. Questi farmaci possono accelerare la guarigione. Se la perdita della vista è grave e non inizia a risolversi dopo il trattamento con corticosteroidi, talvolta si può ricorrere alla plasmaferesi. Se la neurite ottica è correlata a sclerosi multipla, NMO, MOGAD o un’infezione, è necessario trattare anche la patologia sottostante.

Lenti di ingrandimento, dispositivi con caratteri ingranditi e orologi parlanti (ausili per ipovedenti) possono aiutare i soggetti che hanno perduto la vista.