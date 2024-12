Herpes zoster oftalmico

Farmaci antivirali assunti per via orale

Collirio cortisonico

Collirio per mantenere le pupille dilatate

Come nel caso di herpes zoster in qualsiasi parte del corpo, il trattamento tempestivo con un farmaco antivirale come aciclovir, valaciclovir o famciclovir (assunti per via orale) può ridurre la durata dell’eruzione dolorosa. Se l’herpes zoster infetta il viso e minaccia gli occhi, il trattamento con un farmaco antivirale riduce il rischio di complicanze oculari.

I corticosteroidi, di solito in collirio, possono essere necessari se l’occhio è infiammato.

Colliri, quali il ciclopentolato o l’atropina, vengono usati per dilatare la pupilla, prevenire gravi forme di glaucoma e alleviare il dolore.