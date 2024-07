Membrana epiretinica

A volte vitrectomia con delaminazione della membrana

La maggior parte dei soggetti non richiede terapia. Se la vista offuscata o distorta è fastidiosa, è possibile asportare chirurgicamente il corpo vitreo e la membrana usando una procedura detta vitrectomia con peeling della membrana. Tale tecnica può essere eseguita in anestesia locale in sala operatoria e solitamente richiede circa 30 minuti.