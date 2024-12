Cause delle malattie ereditarie del nervo ottico

L’atrofia ottica dominante e la neuropatia ottica ereditaria di Leber sono malattie ereditarie causate da geni anomali. Entrambi i disturbi sono rari.

L’atrofia ottica dominante viene ereditata dalla madre o dal padre come gene dominante, ossia è necessaria una sola copia del gene per sviluppare la malattia. In altri termini, se il padre o la madre presenta la malattia, ogni figlio ha il 50% di possibilità di esserne affetto.

La neuropatia ottica ereditaria di Leber viene ereditata solo dalla madre poiché i geni anomali si trovano nei mitocondri. I mitocondri sono strutture cellulari che producono l’energia necessaria per le funzioni cellulari e sono provvisti di geni propri che si ereditano solo dalla madre. Gli uomini che ne sono affetti non possono trasmettere la malattia ai figli. La neuropatia ottica ereditaria di Leber è più comune tra i pazienti di sesso maschile.