Ulcera corneale

Esame oculare

A volte colture

Il medico esamina l’ulcera con una lampada a fessura (uno strumento che permette di esaminare l’intero occhio con un ingrandimento elevato). Per vedere chiaramente l’ulcera, il medico può applicare delle gocce oculari contenenti un colorante giallo-verde noto come fluoresceina. La fluoresceina colora temporaneamente le aree danneggiate della cornea, consentendo al medico di vedere tali aree altrimenti non visibili.

In alcuni casi, il medico esegue un tampone della superficie delle ulcere grandi per prelevare un campione. Questo viene quindi coltivato in laboratorio (coltura) per identificare il batterio, fungo, virus o protozoo che ha causato l’infezione. Una volta identificato l’organismo patogeno, il medico sceglie il farmaco più adatto per combattere l’infezione.