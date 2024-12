Perdita improvvisa della vista

Il medico inizia ponendo al paziente domande sui sintomi e sull'anamnesi. Esegue quindi un esame obiettivo. Spesso i riscontri dell’anamnesi e dell’esame obiettivo indicano la causa e gli esami eventualmente necessari (vedere tabella Perdita della vista improvvisa).

Il medico chiede al soggetto di descrivere quando si è verificata la perdita della vista, da quanto è presente e se è progredita. Al soggetto viene chiesto se la perdita interessa uno o entrambi gli occhi e se è totale o interessa solo una parte specifica del campo visivo. Il medico verifica la presenza di altri sintomi visivi, come corpi mobili, lampi, aloni intorno alle luci, visione dei colori distorta, pattern a mosaico o a zig-zag o dolore oculare. Il medico verifica la presenza di sintomi non legati agli occhi e di fattori di rischio per disturbi che possono causare problemi oculari.

L’esame obiettivo si concentra principalmente sugli occhi, ma il medico può anche eseguire un esame obiettivo generale.

Per la visita degli occhi, il medico anzitutto controlla scrupolosamente la nitidezza della vista (acuità visiva), di solito facendo leggere al soggetto delle lettere su una tabella, prima con un occhio coperto e poi con entrambi gli occhi scoperti. Il medico verifica il restringimento (contrazione) della pupilla in risposta alla luce e come gli occhi seguono un oggetto in movimento. Può essere valutata la visione dei colori. Il medico esamina gli occhi e le palpebre usando una lampada a fessura (uno strumento che consente di esaminare l’occhio con un ingrandimento elevato) e misura la pressione intraoculare. Gli oftalmologi, dopo aver instillato gocce che dilatano le pupille, esaminano la retina a fondo con una lampada a fessura o una luce emessa da una lampada frontale mediante uno strumento portatile.