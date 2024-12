Prima della nascita, esami della madre

Dopo la nascita, esami del sangue

Di norma, prima della nascita la sindrome di Klinefelter viene diagnosticata soltanto per caso, a seguito di analisi genetiche fatte per altre ragioni. Ad esempio, può essere eseguita un’amniocentesi o un prelievo dei villi coriali per ottenere cellule del feto per l’analisi del cariotipo se la madre ha più di 35 anni. (Vedere anche Tecnologie di sequenziamento di ultima generazione.)

Dopo la nascita la sindrome è di solito sospettata per la prima volta durante la pubertà, quando compare la maggior parte dei sintomi. L’analisi dei cromosomi mediante un esame del sangue conferma la diagnosi di sindrome di Klinefelter. Tuttavia, per molti uomini la diagnosi avviene solo in occasione di una valutazione della fertilità.