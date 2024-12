Panoramica sulle malattie linfatiche

Il sistema linfatico è una parte importante del sistema immunitario. Include organi, come timo, midollo osseo, milza, tonsille, appendice e le placche di Peyer nell'intestino tenue che producono ed elaborano globuli bianchi specializzati che combattono infezioni e tumori.

Il sistema linfatico, come il sistema venoso, trasporta i liquidi attraverso tutto l’organismo. Il sistema linfatico è composto da

Vasi linfatici dalle pareti sottili

Linfonodi

Due dotti raccoglitori

I vasi linfatici, localizzati in tutto l’organismo, sono più larghi dei capillari (i vasi sanguigni più piccoli, che collegano arterie e vene) e, nella maggioranza dei casi, sono più piccoli delle vene più piccole. La maggior parte dei vasi linfatici è dotata di valvole simili a quelle che si trovano nelle vene, per permettere alla linfa, che può trombizzare, di fluire in un’unica direzione (verso il cuore). I vasi linfatici drenano un liquido detto linfa dai tessuti di tutto il corpo e lo riportano al sistema venoso attraverso due dotti collettori.

La linfa ha origine come liquido che diffonde attraverso le sottilissime pareti dei capillari nello spazio tra le cellule. La maggior parte del liquido viene riassorbita nei capillari e il rimanente viene drenato dai vasi linfatici, che alla fine lo riportano nelle vene. La linfa contiene anche molte altre sostanze, tra le quali:

Proteine, minerali, nutrienti e sostanze di altro tipo, che forniscono nutrimento ai tessuti

Cellule danneggiate, cellule tumorali e particelle estranee (come batteri e virus) che possono essere penetrate nei liquidi tissutali

I linfonodi sono minuscoli organi a forma di fagiolo, che agiscono come centri di raccolta per la linfa. Tutti i vasi linfatici passano attraverso i linfonodi localizzati in posizioni strategiche, che eliminano dalla linfa le cellule danneggiate, quelle tumorali e le particelle estranee. I linfonodi contengono anche leucociti specializzati (ad esempio linfociti e macrofagi) aventi la funzione di aggredire e distruggere le cellule danneggiate o tumorali, gli organismi infettivi e le particelle esterne. Pertanto, le funzioni importanti del sistema linfatico sono quella di rimuovere dall’organismo le cellule danneggiate e quella di fornire protezione contro la diffusione delle infezioni e del tumore. Alcuni linfonodi sono raggruppati sotto la pelle, in particolare nel collo, nelle ascelle e nell'inguine. Altri linfonodi sono situati a una maggiore profondità nel corpo, per esempio all'interno dell'addome.

I vasi linfatici drenano nei dotti collettori, che svuotano il loro contenuto nelle due vene succlavie, localizzate sotto le clavicole. Queste vene confluiscono tra loro per formare la vena cava superiore, una grande vena che drena verso il cuore il sangue proveniente dalla parte superiore del corpo.

Sistema linfatico: contribuisce a difendere l’organismo dalle infezioni