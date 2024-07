Alleviamento dell’accumulo di liquido

Talvolta, intervento chirurgico

Il linfedema non è curabile.

Il trattamento del linfedema di norma prevede misure per alleviare l’accumulo di liquido in un arto, tra cui:

Drenaggio linfatico manuale

Esercizi per gli arti

Bende o calze a compressione graduata

Massaggio degli arti con calze o manicotti a compressione pneumatica intermittente

Nei soggetti con linfedema lieve può essere utile il drenaggio linfatico manuale, durante il quale l’arto viene sollevato e massaggiato manualmente per drenare il liquido dall’arto colpito. Speciali esercizi per l’arto e l’applicazione di calze a compressione agli arti inferiori o di manicotti compressivi agli arti superiori può ridurre l’edema. In presenza di forme più gravi, il soggetto può indossare calze a compressione pneumatica intermittente tutti i giorni per diverse ore, in base all’entità dei sintomi, per ridurre l’edema. Una volta ridotto l’edema, il soggetto deve indossare calze elastiche graduate che arrivano fino al ginocchio o alla coscia ogni giorno, dal momento del risveglio fino al momento di andare a dormire. Queste calze esercitano pressione sulla caviglia e una pressione decrescente risalendo lungo la gamba. Questa misura riduce in qualche modo l’edema. Per il linfedema del braccio, il soggetto può indossare speciali maniche pneumatiche, che si basano sullo stesso principio delle calze, per ridurre l’edema. Sono disponibili anche maniche elastiche.

Il linfedema primitivo e secondario è talvolta trattato chirurgicamente per rimuovere i tessuti edematosi sottocutanei e per formare nuovi canali per il drenaggio linfatico.

I soggetti affetti da linfedema possono riuscire a prevenire il peggioramento dei sintomi evitando il calore, l’attività fisica vigorosa e gli indumenti attillati sul braccio o sulla gamba interessati. La cura della pelle e delle unghie richiede un’attenzione meticolosa per evitare le infezioni. I medici tentano di evitare interventi medici, come vaccinazioni, prelievi di sangue e inserimento di dispositivi endovenosi, nel braccio colpito.