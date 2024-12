Radioterapia antitumorale

Nella radioterapia, un fascio di raggi gamma o raggi X, particelle alfa o elettroni è mirato al tumore del soggetto. La radiochirurgia è un tipo di radioterapia in cui vengono utilizzati fasci di radiazioni molto concentrati.

Esistono diversi tipi di radiazioni a fasci esterni, tra cui

Radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-CRT)

Radioterapia con fasci ad intensità modulata (IMRT)

Radioterapia guidata dalle immagini (IGRT)

Tomoterapia

Radiochirurgia stereotassica

Radioterapia stereotassica corporea

Radioterapia a fascio di protoni

Radioterapia a fascio di elettroni

Tutti i tipi di radiazioni esterne vengono indirizzati alla zona o all’organo preciso che ospita il tumore. Per evitare l’esposizione eccessiva del tessuto sano vengono usati diversi tipi di fasci e i tessuti circostanti vengono protetti per quanto possibile.

La radioterapia conformazionale tridimensionale consente ai medici di erogare un fascio di radiazioni preciso che può essere modellato sui contorni del tumore.

La radioterapia ad intensità modulata utilizza diversi dispositivi per modellare il fascio di radiazioni ed erogare una dose di radiazioni. Poiché molti dispositivi modellano il fascio di radiazioni, i medici possono controllare con maggior precisione la quantità di radiazioni inviate ad aree specifiche del tumore, consentendo una maggiore protezione del tessuto sano circostante.

Nella radioterapia guidata dalle immagini, gli studi di diagnostica per immagini come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI) vengono acquisiti durante il trattamento radioterapico. Queste immagini permettono ai medici di rilevare alterazioni nella dimensione o nella sede del tumore durante il trattamento e di adattare la posizione del soggetto o la dose di radiazioni durante il trattamento.

La tomoterapia è una combinazione di terapia guidata dalle immagini e IMRT. La tomoterapia viene somministrata mediante un dispositivo che combina uno scanner TC e un acceleratore lineare. Questo dispositivo può acquisire immagini molto dettagliate del tumore del soggetto, consentendo un orientamento molto preciso del fascio di radiazioni.

La radiochirurgia stereotassica viene utilizzata per somministrare dosi molto elevate di radiazioni a tumori molto piccoli. Può essere usata solo in tumori piccoli che hanno margini ben delineati, pertanto è spesso utilizzata per tumori del cervello e del midollo spinale. La radiochirurgia stereotassica richiede che il soggetto sia mantenuto in una posizione molto precisa durante il trattamento, pertanto, vengono utilizzati speciali supporti per la testa e altri dispositivi per il posizionamento.

Nella radioterapia stereotassica corporea si utilizzano superfici di trattamento (campi di irradiazione) più piccole e dosi più elevate di radioterapia rispetto alla radioterapia conformazionale tridimensionale. Viene utilizzata per trattare i tumori di piccole dimensioni che sono situati esternamente al cervello e al midollo spinale.

La radioterapia a fascio di protoni, che possono essere diretti in un’area ben specifica, costituisce un trattamento efficace per certi tipi di tumore in zone in cui il danno del tessuto normale rappresenta un problema rilevante, come gli occhi, il cervello, la prostata o il midollo spinale.

La radioterapia a fascio di elettroni viene utilizzata per trattare i tumori vicino alla superficie del corpo, come i tumori della pelle.

La scelta della tecnica dipende spesso dalla sede del tumore.

Radioterapia con fasci ad inte... Video

La radioterapia a fasci esterni viene eseguita a dosi egualmente divise nell’arco di un periodo di tempo prolungato. Tale metodo aumenta gli effetti letali delle radiazioni sulle cellule cancerose, riducendone gli effetti tossici sulle cellule sane. Gli effetti tossici sono ridotti perché le cellule sane possono autoripararsi velocemente negli intervalli tra le dosi, al contrario delle cellule cancerose. Una persona viene generalmente sottoposta a irradiamento in un periodo che va da 6 a 8 settimane. Per garantire che venga trattata sempre la stessa zona, la persona viene posizionata con estrema precisione utilizzando calchi o altri dispositivi.