In presenza di linfoma indolente e non diffuso, può non essere necessario alcun trattamento per anni. Altrimenti, il trattamento viene iniziato subito. Il trattamento necessario dipende dal tipo di linfoma non-Hodgkin e da quanto si è diffuso.

Il trattamento del linfoma non-Hodgkin può includere:

Anticorpi monoclonali somministrati in vena, che si servono del sistema immunitario dell’organismo per combattere il tumore

Chemioterapia

Radioterapia

Se il linfoma si ripresenta dopo un trattamento con esito positivo (recidiva), si possono tentare: