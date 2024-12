Eruzioni cutanee nei bambini

La dermatite atopica è un’eruzione cutanea rossa, a scaglie e pruriginosa. Tende a comparire in modo intermittente sotto forma di macchie e spesso peggiora quando il tempo è freddo e secco. Nei bambini tendono a presentarsi eruzioni con arrossamenti, essudato e croste, su viso, cuoio capelluto, zona coperta dal pannolino, mani, braccia, piedi o gambe. Nei bambini più grandi potrebbero svilupparsi una o alcune macchie, solitamente su mani, braccia, all’interno dei gomiti o dietro le ginocchia.

La dermatite atopica tende ad essere ereditaria e, in molti casi, si ritiene sia dovuta a una variazione genetica che influisce sulla capacità della pelle di trattenere l’umidità e fornire protezione contro batteri, sostanze irritanti, allergeni e fattori ambientali. Questa funzione di barriera cutanea debole probabilmente scatena anche la risposta immunitaria che porta alla cute infiammata e al prurito. Nella maggior parte dei bambini la dermatite atopica si risolve con la crescita, ma in altri persiste per tutta la vita. I bambini con episodi gravi possono sviluppare a intermittenza infezioni nelle zone in cui la pelle è graffiata e lacerata.

La terapia comprende l’applicazione di pomate idratanti, saponi delicati, aria umidificata, creme a base di corticosteroidi e farmaci anti-prurito. Evitare i fattori scatenanti delle allergie del bambino può aiutare ad alleviare il problema.