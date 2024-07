Gastroenterite nei bambini

I bambini dovrebbero essere incoraggiati a bere molti liquidi, anche in dosi piccole ma frequenti. I neonati dovrebbero continuare ad assumere latte materno o artificiale oltre a una soluzione orale di elettroliti (una soluzione di reidratazione orale, disponibile in polvere o liquida nelle farmacie e in alcuni negozi di alimentari). Lattanti e bambini piccoli non devono assumere succhi di frutta, bibite, bevande gassate, tè, bevande energetiche e bevande che contengono caffeina. Queste bevande in genere contengono troppi zuccheri, che possono aggravare la diarrea, e pochi sali (elettroliti), che sono necessari per compensare quelli persi dall’organismo. Per gli adolescenti, le bevande energetiche sono preferibili ai succhi e alle bibite perché contengono meno zuccheri, anche se non hanno la stessa quantità di elettroliti delle soluzioni orali di elettroliti. L’acqua semplice non è ideale per trattare la disidratazione nei bambini di qualsiasi età, perché non contiene sali.

In caso di vomitano i bambini dovrebbero assumere piccole e frequenti dosi di liquidi per cercare prevenire la disidratazione. I genitori dovrebbero far bere qualche sorso di liquido con frequenza. Se il bambino non vomita il liquido ingerito, dovrebbe assumere piccoli sorsi ogni 10-15 minuti, seguiti da 30-60 ml di liquido dopo circa un’ora e poi da una dose sempre maggiore in base a quanto riesce a tollerare. Le quantità più grandi sono somministrate a intervalli più lunghi, circa ogni ora. I liquidi sono assorbiti molto rapidamente dall’organismo, pertanto se il bambino vomita 10 minuti dopo aver bevuto, gran parte del liquido è stata assorbita ed è importante continuare l’idratazione. La quantità di liquido da somministrare in 24 ore dipende dall’età e dal peso del bambino, ma in genere deve essere di circa 90-150 ml per chilogrammo di peso. Quando il vomito e la diarrea si attenuano, i genitori possono far riprendere un’alimentazione più normale dal giorno successivo. Le soluzioni di elettroliti non dovrebbero essere somministrare da sole per più 24 ore, a causa dei potenziali problemi associati a un apporto nutritivo non adeguato.

I bambini che hanno diarrea ma pochi episodi di vomito dovrebbero assumere liquidi extra per compensare quelli persi con l’evacuazione. Ma al contrario dei bambini che hanno vomito, possono assumere maggiori quantità di liquido ogni volta e mangiare normalmente. Se tuttavia la diarrea è significativa, è opportuno limitare l’assunzione di latticini (che contengono lattosio). Una gastroenterite grave può debilitare la capacità del bambino di assorbire il lattosio, causando ancora più diarrea.

I bambini che non riescono a tenere nello stomaco nemmeno piccole quantità di liquido o che mostrano gravi segni di disidratazione (ad es. letargia, bocca secca, non lacrimano e non fanno pipì da 6 ore o più) sono in pericolo e dovrebbero essere portati immediatamente dal medico. I bambini che non hanno questi segni dovrebbero comunque essere visitati da un medico se i sintomi durano più di 1 giorno. In caso di grave disidratazione, il medico potrebbe prescrivere liquidi per via endovenosa.