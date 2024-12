Diagnostica per immagini, di solito ecografia

Il medico sospetta questa affezione in base ai sintomi del bambino e all’esame obiettivo.

Per confermare la diagnosi viene eseguita un’ecografia.

Meno comunemente, viene eseguita la tomografia computerizzata (TC) per valutare il dolore addominale del bambino e diagnosticare l’intussuscezione.

Se uno studio di diagnostica per immagini eseguito per altri motivi mostra un’intussuscezione, ma il bambino è asintomatico, il trattamento può essere rinviato o in alcuni casi non essere necessario. Tuttavia, il medico consiglia ai genitori di prestare molta attenzione a sintomi come dolore, vomito e irritabilità.