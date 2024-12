Dopo l’esame del bambino da parte del medico e una volta rassicurati i genitori che il bambino è sano, che l’irritabilità non è dovuta alla carenza di cura genitoriale e che la colica si risolverà da sola, senza effetti a lungo termine, possono essere utili alcune misure:

Tenere in braccio, cullare dolcemente o dare colpetti al bambino

Cullare in un dondolino

Facendogli ascoltare rumori piacevoli, ad esempio il rumore della pioggia o rumori elettronici, come quello di una ventola, una lavatrice, un aspirapolvere o il phon

Ascoltare musica

Portandolo in auto

Dandogli il ciuccio

Facendogli fare il ruttino

Dandogli da mangiare (tuttavia i genitori devono evitare l’alimentazione eccessiva nel tentativo di interrompere il pianto)

Avvolgendoli in fasce

Quando il pianto è causato da affaticamento, molti degli interventi menzionati consolano solo brevemente il bambino e il pianto torna non appena lo stimolo o l’attività si arresta, facendo solo aumentare tale condizione. Spesso è più efficace incoraggiare il sonno e il consolamento spontaneo, lasciando il bambino nella culla sveglio, in modo che non dipenda dai genitori o da alcuni movimenti, oggetti o suoni per addormentarsi.

I genitori possono cambiare per un breve periodo il latte artificiale per stabilire se i bambini presentino un’intolleranza a un latte specifico. Tuttavia, un’intolleranza al latte o alimentare raramente è una causa di coliche, se non in presenza anche di altri sintomi come vomito, stipsi, diarrea o scarso aumento di peso. È opportuno evitare di cambiare frequentemente il latte artificiale, salvo se indicato da un medico.

Le madri che allattano al seno possono notare che se hanno mangiato alcuni alimenti, come broccoli o cavolo, il bambino piange dopo l’allattamento, quindi dovranno eliminare questi cibi dalla dieta per vedere se il pianto del bambino diminuisce.

Affrontare il pianto eccessivo può essere difficile per i genitori. Può risultare utile parlare con un medico, che è in grado di fornire strategie, rassicurazione e assistenza per i genitori esposti allo stress che scaturisce dal pianto eccessivo.