La tosse nei bambini

Gli esami possono essere necessari solo in base ai sintomi e alle cause sospettate dal medico. Nei bambini che manifestano segni allarmanti, di solito i medici misurano la concentrazione di ossigeno nel sangue mediante un sensore applicato al dito (pulsossimetria) e procedono a una radiografia del torace. Tali esami sono condotti inoltre in caso di tosse cronica o peggioramento della tosse. I medici possono inoltre condurre altri esami, in base a quanto riscontrato durante l’esame obiettivo e l’anamnesi ( see table Alcune cause e caratteristiche della tosse nei bambini).

Per i bambini senza segni allarmanti, gli esami sono condotti di rado se la tosse dura da non più di 4 settimane e sono presenti i sintomi del raffreddore. In casi del genere la causa è solitamente da imputarsi a un’infezione virale. Tuttavia, se è presente un’infezione come il COVID-19 in una scuola o in un asilo, possono essere eseguiti dei test.

Se i sintomi suggeriscono senza dubbio una causa, gli esami possono non essere necessari. In casi del genere, i medici possono semplicemente avviare il trattamento per la causa presunta. Tuttavia, se i sintomi persistono nonostante il trattamento, si procede spesso con esami.