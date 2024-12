Ecografia

Talvolta, altri esami di diagnostica per immagini

Talvolta, laparoscopia

La diagnosi di appendicite nei bambini può essere difficile per diverse ragioni. Molti disturbi causano sintomi analoghi, fra cui la gastroenterite virale, il diverticolo di Meckel, l’intussuscezione e il morbo di Crohn. Spesso i bambini, specialmente quelli più piccoli, non presentano i sintomi e i risultati dell’esame obiettivo tipici, in particolare quando l’appendice non si trova nella sua posizione usuale nella regione inferiore destra dell’addome. Questa assenza di sintomi tipici può essere fuorviante.

La maggior parte dei medici esegue l’ecografia per non esporre il bambino a radiazioni. Se la diagnosi è ancora incerta, si può effettuare una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI). I medici che sospettano un’appendicite di solito somministrano liquidi e antibiotici per via endovenosa. In attesa dei risultati degli esami del sangue, delle urine e di diagnostica per immagini, si richiede che il bambino smetta di mangiare o bere per prevenire complicanze in caso sia necessario un intervento chirurgico.

Se la diagnosi è dubbia, il medico può eseguire una laparoscopia, nella quale una piccola sonda di visualizzazione viene inserita attraverso la parete addominale per l’esplorazione. Se la laparoscopia indica un’appendicite, è possibile rimuoverla attraverso il laparoscopio. In alternativa, specialmente in caso di bambini con sintomi e risultati degli esami atipici per l’appendicite, il medico può ripetere più volte gli esami obiettivi. Osservare un peggioramento o un miglioramento dei sintomi e della sensibilità può aiutare il medico a decidere se sia presente un’appendicite. I medici registrano inoltre l’ordine di comparsa dei sintomi.