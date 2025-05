Durante un episodio di alimentazione compulsiva, il soggetto consuma una quantità di cibo molto superiore a quanto la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili. Le circostanze e l’ambiente culturale sono importanti, dato che la quantità di cibo considerata eccessiva per un pasto normale può essere diversa da quella considerata eccessiva per un pasto di un giorno festivo. Sia durante che dopo un’abbuffata, il soggetto ha la sensazione di avere perso il controllo e si sente angosciato. I soggetti affetti dal disturbo da alimentazione incontrollata non compensano le abbuffate con tecniche per eliminare l’eccesso di cibo (procurandosi il vomito o abusando di lassativi, diuretici o clisteri), un’attività fisica eccessiva o il digiuno. L’alimentazione compulsiva si realizza in episodi, diversamente dall’iperalimentazione continua.

Un soggetto affetto dal disturbo da alimentazione incontrollata può inoltre:

mangiare più in fretta del normale

mangiare fino a sentirsi dolorosamente sazio

mangiare grandi quantità di cibo senza essere affamato

mangiare da solo per via dell’imbarazzo

avvertire un senso di disgusto, depressione o colpa dopo aver mangiato troppo

Il soggetto affetto dal disturbo da alimentazione incontrollata ne è angosciato, specialmente se sta cercando di perdere peso. Rispetto a chi non soffre di questo disturbo, il soggetto è più incline a soffrire di depressione o ansia. Inoltre, i soggetti obesi affetti dal disturbo da alimentazione incontrollata hanno maggiori probabilità di essere preoccupati per la propria forma fisica o il peso, o entrambi, rispetto a quelli che non si alimentano in modo compulsivo.