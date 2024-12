Ansia da separazione e ansia da estranei

L’ansia da separazione è una fase normale dello sviluppo, durante la quale i bambini sviluppano ansia quando sono separati dai genitori o da chi si occupa principalmente di loro. Generalmente si manifesta inizialmente quando i bambini hanno circa 8 mesi e si intensifica tra i 10 e i 18 mesi. Quando sono separati dai genitori o da chi si occupa di loro, in particolare lontano da casa, si sentono minacciati e non sicuri. Guardano ai genitori e a chi si occupa di loro per cercare sicurezza e rassicurazione. I bambini a questa età piangono quando i genitori o chi si occupa di loro lasciano la stanza senza “viziarli”. Anzi, il pianto indica che i bambini hanno sviluppato un senso di attaccamento verso i genitori o chi si prende cura di loro. In questa situazione il pianto è una reazione positiva.

I genitori o chi si prende cura dei bambini possono provare a giocare a cucù con i bambini di questa età per rassicurarli sul fatto che il non vederli non voglia dire abbandono.

L’ansia da separazione continua approssimativamente fino ai 24 mesi. A questa età i bambini hanno appreso la permanenza dell’oggetto e hanno sviluppato fiducia. Per permanenza dell’oggetto si intende la conoscenza che qualcosa (ad esempio i genitori) continua a esistere anche quando non si vede o si sente. L’ansia da separazione si risolve perché i bambini hanno appreso che i genitori o chi si prende cura di loro continuano a esistere, anche se non riescono a vederli. I bambini hanno imparato a confidare che i propri genitori o chi si prende cura di loro torneranno.

Di solito, l’ansia da separazione non è una causa di preoccupazione e non richiede valutazione medica.

L’ansia da separazione è diversa dalla sindrome ansiosa da separazione, che si manifesta in bambini più grandi. I bambini affetti da tale disturbo solitamente si rifiutano di andare a scuola o al nido. Se grave, il disturbo da ansia da separazione può interferire con lo sviluppo normale del bambino.

I genitori non devono limitare o rinunciare alle proprie attività separate in risposta all’ansia da separazione del bambino, poiché in tal modo possono interferire con la sua maturazione e il suo sviluppo.

Quando i genitori sono pronti per uscire o a lasciare il bambino presso una ludoteca possono provare:

Ad accertarsi che chi si occupa temporaneamente del bambino sia a lui familiare

A incoraggiare la persona che si occupa del bambino a distrarlo con giocattoli, un gioco o un’altra attività quando i genitori vanno via

A limitare la risposta al pianto del bambino prima di andare via

A rimanere calmi e a rassicurarlo

A stabilire routine durante le separazioni per far calmare l’ansia del bambino

A far mangiare il bambino e a fargli fare un sonnellino prima di andare via (poiché l’ansia da separazione può peggiorare se un bambino ha fame o è stanco)

Se un bambino piange quando un genitore si reca in un’altra stanza della casa, deve chiamare il bambino, anziché ritornare immediatamente a confortarlo, in questo modo il bambino prende coscienza della presenza del genitore, anche se non riesce a vederlo.

L’ansia da separazione che persiste oltre i due anni può essere un problema o meno, in base alla misura in cui influisce sullo sviluppo del bambino. Ad esempio, la maggior parte dei bambini è in qualche modo spaventata quando comincia l’asilo o il nido. Se riescono a frequentare il programma e la paura si riduce nel tempo, non è ritenuta un’espressione dell’ansia da separazione. Tuttavia, l’ansia da separazione che impedisce a un bambino di frequentare ludoteche o il nido o di giocare normalmente con altri coetanei può essere segno di un disturbo da ansia da separazione. In casi del genere, i bambini devono essere portati dal medico.