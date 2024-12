Ulcera peptica nei bambini

Endoscopia

Per le complicanze, esami di diagnostica per immagini

I medici diagnosticano l’ulcera peptica sulla base dei risultati di un’endoscopia. Durante questo esame una sonda di visualizzazione flessibile (endoscopio) viene inserita nella bocca del bambino e attraverso l’esofago nello stomaco e nella prima parte del duodeno. Con un endoscopio un medico può anche eseguire una biopsia (la rimozione di un campione di tessuto per l’esame al microscopio) per determinare se un’ulcera sia causata da batteri di Helicobacter pylori, identificabile anche mediante esami delle feci e del respiro.

Se si sospetta una complicanza come una perforazione, il medico può eseguire esami di diagnostica per immagini come radiografie, tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica per immagini (RMI).