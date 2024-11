La stenosi pilorica ipertrofica è il restringimento dell’apertura dello stomaco dovuto all’ispessimento (ipertrofia) del muscolo che si trova fra lo stomaco e l’intestino.

Il muscolo ipertrofizzato crea un blocco parziale (ostruzione) che interferisce con il passaggio del contenuto gastrico nell’intestino tenue.

I lattanti si alimentano bene ma vomitano violentemente (vomito proiettivo) subito dopo aver mangiato, rischiando pertanto disidratazione e malnutrizione.

La diagnosi si basa sui risultati dell’ecografia addominale.

In genere il problema viene corretto somministrando liquidi per vena (via endovenosa) e con un piccolo intervento chirurgico.

Il piloro è lo sfintere muscolare che si trova alla giunzione dello stomaco con la prima sezione dell’intestino tenue (duodeno). Normalmente il piloro si contrae per mantenere il cibo nello stomaco durante la digestione e si rilascia per farlo fluire nell’intestino. Per ragioni che i medici non comprendono a fondo, il piloro si può ispessire e talvolta chiudersi (stenosi), impedendo al contenuto di uscire dallo stomaco. Il blocco di solito si verifica nel primo mese o due di vita.

Fattori di rischio di stenosi pilorica I fattori di rischio includono Sesso maschile (specialmente i primogeniti)

Genitori o fratelli con stenosi pilorica

Uso di alcuni antibiotici (per esempio, eritromicina) durante le prime settimane di vita

Fumo durante la gravidanza

Allattamento con biberon con latte artificiale Raramente, alcuni bambini più grandi soffrono di ostruzione pilorica per effetto del rigonfiamento causato dalle ulcere peptiche o da un disturbo raro simile a un’allergia alimentare (ad esempio la gastroenterite eosinofila).

Sintomi della stenosi pilorica ipertrofica I sintomi della stenosi pilorica ipertrofica in genere si sviluppano quando il neonato ha 3-6 settimane di vita. I lattanti con stenosi pilorica non hanno disturbi dell’appetito e si alimentano bene, ma vomitano violentemente (vomito proiettivo) subito dopo aver assunto cibo. A volte il vomito è talmente grave da causare disidratazione e malnutrizione. I bambini sembrano stare bene, finché la disidratazione o la malnutrizione raggiungono livelli gravi. Dopo diversi giorni o settimane, appaiono sempre più disidratati e perdono peso. A volte la pelle e il bianco degli occhi assumono una colorazione giallastra (ittero) in questa fase.

Diagnosi di stenosi pilorica ipertrofica Ecografia addominale Il medico potrebbe palpare un piccolo nodulo (circa della dimensione di un’oliva) nell’addome del lattante (il piloro ingrossato). Talvolta, se il neonato viene osservato dopo l’allattamento prima del vomito violento, si può vedere una contrazione a onda che attraversa l’addome, detta onda peristaltica. In genere, però, il medico esegue un’ecografia addominale per confermare la diagnosi. I medici possono svolgere esami del sangue sui bambini per valutare la disidratazione e lo squilibrio elettrolitico (alcalosi metabolica) derivanti dal vomito grave.