Esami per la diagnosi di malattie da acido e reflusso

Prevede il monitoraggio dell’acidità nell’esofago mediante l’impiego di una capsula wireless sensibile al pH. Viene introdotta una sonda di esplorazione flessibile (endoscopio) attraverso la bocca per fissare la capsula alla parte inferiore dell’esofago.

La capsula effettua un monitoraggio continuo dell’esposizione all’acido per 48-72 ore e trasmette i dati in modalità wireless a un ricevitore indossato dal paziente. Pertanto, diversamente dal monitoraggio con catetere, il paziente non è costretto a tenere un tubo nel naso per l’intera durata dell’esame.

Analogamente al monitoraggio con catetere, il paziente è invitato a registrare i sintomi, i pasti e il sonno per la durata dell’esame, in modo tale che i medici possano stabilire se i sintomi sono insorti in presenza di acidità.

La capsula non deve essere rimossa. Generalmente si stacca entro una settimana e viene espulsa con le feci. Poiché la capsula trasmette i dati in modalità wireless quando è fissata, non deve essere recuperata dalle feci.