Piede talo equino e altri difetti del piede

Il piede torto (piede talo equino) è una malformazione congenita in cui piede e caviglia sono torti per forma o posizione.

Le anomalie congenite comprendono tutte le malformazioni fisiche già presenti nel periodo prenatale. “Congenito” significa “presente dalla nascita”. (Vedere anche Introduzione ai difetti congeniti di viso, ossa, articolazioni e muscoli.)

Il piede torto abituale è una curvatura verso il basso e l’interno della parte posteriore del piede e della caviglia, con una torsione all’interno dell’avampiede. Talvolta il piede appare torto semplicemente perché è stato tenuto in posizione insolita all’interno dell’utero (piede torto da posizione). Al contrario, il piede torto vero è un piede strutturalmente anomalo, una vera malformazione (un errore nello sviluppo del bambino che si verifica nell’utero). In caso di piede torto vero, le ossa della gamba o del piede o i muscoli del polpaccio spesso sono poco sviluppati.

Il piede torto da posizione può essere corretto immobilizzando le articolazioni in un gesso e utilizzando la fisioterapia per stirare piede e caviglia. Il trattamento precoce con immobilizzazione è utile per il piede torto vero ma, in genere, è necessario anche l’intervento chirurgico, spesso complesso.

La sindrome di Larsen è una patologia per cui i bambini nascono con piede equino varo e lussazione delle anche, delle ginocchia e dei gomiti.

Altri difetti del piede sono metatarso addotto, metatarso varo, piede talo-valgo e piede piatto.

Piede equino varo (piede torto congenito) Nascondi dettagli L’immagine mostra un soggetto con piede sinistro equino varo non corretto. MIKE DEVLIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Metatarso addotto Nel metatarso addotto il piede è rivolto verso l’interno. La motilità delle articolazioni di piede e caviglia può essere limitata. Il trattamento dipende dalla gravità della deformità e dall’immobilità del piede. La maggior parte dei casi lievi si risolve spontaneamente durante il primo anno di vita. Nei casi più gravi possono essere necessarie scarpe correttive o tutori. L’intervento chirurgico è necessario solo in casi eccezionali. Metatarso addotto Nascondi dettagli Nel metatarso addotto il piede è rivolto verso l’interno. © Springer Science+Business Media

Metatarso varo Nel metatarso varo la superficie inferiore del piede è ruotata verso l’interno, di modo che l’arco risulta sollevato. Questo difetto di norma deriva dal posizionamento in utero, solitamente non si risolve dopo la nascita e può richiedere un gesso correttivo. Metatarso varo Nascondi dettagli Nel metatarso varo la superficie inferiore del piede è ruotata verso l’interno, di modo che l’arco risulta sollevato. © Springer Science+Business Media

Piede talo-valgo Nel piede talo-valgo (talipes calcaneovalgus) il piede è piatto o arrotondato e piegato all’indietro con il calcagno ruotato verso l’esterno. Il trattamento precoce con un gesso o con tutori correttivi di solito ha successo. Piede talo-valgo Nascondi dettagli Nel piede talo-valgo il tallone è ruotato verso l’esterno. © Springer Science+Business Media