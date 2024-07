Il medico potrebbe rivolgere molte domande e osservare la pelle. Spesso, il paziente deve svestirsi per consentire al medico di esaminare l’intera superficie cutanea.

Se non riscontra una causa evidente dopo aver esaminato la pelle, il medico potrebbe eseguire un esame obiettivo completo per verificare la presenza di cause sistemiche. Potrebbe essere necessario effettuare degli esami per diagnosticare certe cause sistemiche e a volte le patologie della cute.

Se il prurito è diffuso e inizia subito dopo l’assunzione di una sostanza stupefacente o di un farmaco, tale sostanza o farmaco può esserne la causa. Se il prurito (solitamente con un’eruzione cutanea) rimane circoscritto in un’area che è entrata in contatto con una sostanza, in particolare se questa è in grado di causare la dermatite da contatto, tale sostanza è probabilmente la causa. Tuttavia, le cause allergiche del prurito diffuso possono essere difficili da identificare perché, solitamente, le persone colpite hanno mangiato parecchi alimenti diversi e sono state esposte a molte sostanze che potrebbero aver causato una reazione allergica prima della comparsa del prurito. In egual misura, l’identificazione di un farmaco che causa la reazione in una persona che assume vari farmaci potrebbe essere difficile. A volte, l’individuo ha assunto la sostanza stupefacente o il farmaco che causa la reazione per mesi o perfino per anni prima della comparsa della reazione.