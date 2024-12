Lichen simplex cronico

Misure per alleviare il prurito e per aiutare l’interruzione del grattamento e dello strofinamento

Corticosteroidi

Antistaminici

Se la causa del prurito può essere identificata, viene trattata.

Sull’area viene applicato un unguento a base di corticosteroidi potente. Gli effetti dell’unguento a base di corticosteroidi possono essere incrementati coprendo l’area con pellicola trasparente e lasciandola in sede tutta la notte. I cerotti chirurgici impregnati di corticosteroidi in commercio aiutano ad alleviare il prurito e l’infiammazione, e proteggono la pelle dal grattamento. Nelle piccole aree, il medico può iniettare corticosteroidi a lunga durata d’azione, in sede sottocutanea, per il controllo del prurito.

I medici possono somministrare antistaminici per bocca. Sulle aree interessate possono essere applicati anche agenti idratanti (emollienti) e creme a base di capsaicina.

Quando questo disturbo si sviluppa sull’area anale o genitale, la migliore terapia è quella con creme a base di corticosteroidi.