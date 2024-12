Per trattare i pidocchi del capo sono disponibili diversi farmaci efficaci, da banco e su prescrizione.

Shampoo e creme da banco, a base di piretrine e piperonil butossido, vengono applicati per 10 minuti e quindi eliminati con acqua.

Anche la permetrina su ricetta (una forma di piretrina sintetica), applicata in lozione o in crema, è efficace.

Per persone di età pari o superiore ai 4 anni si può utilizzare una sospensione (liquido) a base di spinosad, che viene strofinata sul cuoio capelluto asciutto e applicata sui capelli asciutti, lasciata agire per 10 minuti e quindi sciacquata via accuratamente con acqua tiepida. Il contatto con gli occhi deve essere evitato. Se dopo 7 giorni si osservano pidocchi vivi, si deve eseguire un secondo trattamento.

Il malation su ricetta è altamente efficace ed in grado di uccidere sia i pidocchi adulti sia le uova, ma non è il primo trattamento che i medici prescrivono in quanto è infiammabile, presenta un odore sgradevole e deve rimanere sulla cute della persona dalle 8 alle 12 ore.

Anche il lindano, un farmaco su prescrizione che può essere applicato sotto forma di lozione o shampoo, cura l’infestazione da pidocchi del capo, ma non è più raccomandato a causa della resistenza diffusa e degli effetti collaterali tossici.

Tutte queste terapie per la pediculosi vengono ripetute entro 7-10 giorni per eliminare i pidocchi di recente comparsa. I pidocchi hanno iniziato a resistere ai farmaci e potrebbe essere difficile eliminarli. Se i pidocchi resistono al trattamento standard, viene di solito prescritto il farmaco ivermectina per via orale.

La maggior parte dei trattamenti farmacologici uccide le lendini ma non le rimuove. Non sarebbe indispensabile rimuovere quelle morte, ma i farmaci non sempre le uccidono tutte. Poiché non è solitamente possibile distinguere tra le lendini morte e quelle vive, i medici consigliano di rimuoverle. Inoltre, in una piccola percentuale di bambini con lendini nel cuoio capelluto rimangono presenti i pidocchi vivi. La rimozione richiede l’utilizzo di un pettine a denti stretti, spesso presente nella confezione del farmaco per la rimozione dei pidocchi, e una ricerca meticolosa.

Poiché le lendini aderiscono tenacemente ai capelli, si utilizzano diversi farmaci da banco disponibili in commercio (shampoo, gel e spray) per asportarle. Anche trascorrere trenta minuti sotto un asciugacapelli ad aria calda può aiutare a uccidere le lendini (ma non i pidocchi). Quando i capelli crescono, le lendini vengono eliminate dal cuoio capelluto. Se non sono presenti lendini entro 0,64 centimetri dal cuoio capelluto, non ci sono pidocchi vivi.

Per i pidocchi della testa, i medici non hanno prove sufficienti per dimostrare che sia necessario pulire o gettare gli articoli personali o escludere le persone dal lavoro o dalla scuola. Comunque, molti esperti raccomandano di sostituire o decontaminare gli indumenti e la biancheria da letto contaminati con le lendini dei pidocchi tramite un accurato lavaggio o pulizia a secco. Possibilmente, questi oggetti dovrebbero essere asciugati in una asciugatrice a temperatura di 54 °C per circa 30 minuti.