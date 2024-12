Diagnosi delle patologie della cute

La diascopia consente al medico di osservare i cambiamenti di colore che si verificano quando si esercita pressione sulla pelle.

Durante questo esame il medico preme un vetrino per microscopio contro una lesione per vedere se impallidisce (diventa di un rosso meno intenso) o cambia comunque colore. Certi tipi di lesioni diventano di un rosso meno intenso, mentre altre no. Quando viene eseguito questo esame, alcune lesioni cutanee (come quelle causate dalla sarcoidosi) assumono un colore di gelatina di mele.