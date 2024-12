Dermatite atopica (eczema)

Anche i farmaci immunomodulatori tacrolimus e pimecrolimus sono utili e possono limitare la necessità di utilizzare i corticosteroidi a lungo termine. Tali farmaci vengono solitamente somministrati come pomate o creme.

Per ridurre il prurito, il gonfiore e l’arrossamento può essere utilizzato un unguento a base di crisaborolo.

Gli inibitori della Janus chinasi (JAK) interferiscono con la comunicazione fra le cellule che coordinano l’infiammazione inibendo l’enzima JAK. Il ruxolitinib in crema è un inibitore di JAK che può essere utilizzato per trattare la dermatite atopica da lieve a moderata in soggetti di età pari o superiore a 12 anni che non presentano un sistema immunitario indebolito o compromesso. I nuovi inibitori di JAK includono upadacitinib e abrocitinib. Questi due inibitori di JAK vengono assunti per via orale.

La fototerapia (esposizione alla luce ultravioletta) può essere utile, soprattutto la terapia con impiego di raggi ultravioletti B a banda stretta. Se la fototerapia in ambulatorio non è disponibile o è impraticabile, la fototerapia a domicilio è una buona alternativa. Diversi dispositivi per la fototerapia domiciliare hanno funzioni programmabili, che consentono agli specialisti di controllare il numero di trattamenti e supervisionare l’uso del dispositivo da parte del paziente. Quando la fototerapia non è disponibile, l’esposizione alla luce solare rappresenta un’alternativa.

Gli immunosoppressori, come ciclosporina, micofenolato, metotressato e azatioprina, vengono assunti per via orale. Vengono somministrati ai soggetti affetti da dermatite atopica diffusa, difficile da trattare o invalidante che non migliora con la terapia topica e la fototerapia.

Dupilumab e tralokinumab-ldrm sono agenti biologici che vengono iniettati. Vengono somministrati a soggetti con dermatite atopica non adeguatamente controllata con altri trattamenti.

In presenza di infezioni cutanee da Staphylococcus aureus o altri batteri possono essere somministrati antibiotici. Gli antibiotici in unguento possono essere applicati direttamente sulla cute oppure si assumono pillole per via orale.

Se lo Staphylococcus aureus è presente nel naso, può essere prescritto l’antibiotico mupirocina da applicare all’interno delle narici, al fine di prevenire l’infezione cutanea.

I genitori dovrebbero mantenere le unghie dei bambini corte, per minimizzare il grattamento e quindi ridurre il rischio di infezione. Se si verifica un’infezione cutanea, possono essere prescritti antibiotici orali o topici, oppure entrambi.

L’eczema erpetico viene trattato con farmaci antivirali, come l’aciclovir o il valaciclovir. Questi farmaci vengono assunti per via orale, ma possono anche essere somministrati come infusione.