Il medico tratta il problema che causa il prurito. Il medico può inoltre consigliare di:

Evitare qualsiasi cosa stia causando il prurito o lo peggiori

Fare il bagno meno frequentemente e usare l’acqua fredda invece dell’acqua calda

Usare creme o lozioni idratanti

Umidificare l’aria a casa o sul lavoro

Non indossare indumenti stretti o di lana

Assumere pillole antistaminiche (farmaci che aiutano ad alleviare il prurito)

Le pillole antistaminiche possono rendere assonnati, in particolare se si è anziani. Prestare attenzione nell’usarle se bisogna guidare o usare apparecchi elettrici. D’altro canto, gli antistaminici possono aiutare a dormire di notte.

È possibile acquistare alcune creme per il prurito che non richiedono prescrizione. Tuttavia, è opportuno parlarne col medico prima di utilizzarle. Le creme a base di corticosteroidi, come l’idrocortisone, possono aiutare alcuni tipi di prurito e peggiorarne altri (ad esempio, il prurito causato da un’infezione cutanea). Le creme a base di antistaminici e quelle che anestetizzano la cute a base di benzocaina causano talvolta una reazione cutanea, quindi di solito i medici ne sconsigliano l’utilizzo.