L’orticaria e l’angioedema possono essere reazioni allergiche.

L’orticaria può verificarsi quando vengono inalate, consumate, iniettate o toccate certe sostanze chimiche. Tali sostanze chimiche possono trovarsi nell’ambiente, negli alimenti, in certe sostanze (compresi i farmaci), negli insetti, nelle piante o in altre fonti. Non sono pericolose per la maggior parte delle persone, ma negli individui sensibili a tali sostanze chimiche (chiamate stimolanti o allergeni), può verificarsi una reazione allergica. Cioè, il sistema immunitario reagisce eccessivamente alle sostanze chimiche.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’orticaria non si manifesta nell’ambito di una reazione allergica e non può essere identificato un allergene (la causa delle reazioni allergiche). Ad esempio, può essere causata da disturbi autoimmuni. In questi disturbi, è presente una disfunzione del sistema immunitario, che erroneamente riconosce i propri tessuti come estranei e li attacca. Inoltre, alcuni farmaci causano l’orticaria direttamente senza scatenare una reazione allergica. Alcuni stimoli fisici (come il calore, il freddo, la pressione, la frizione o la luce solare) possono causare l’orticaria, per ragioni non del tutto chiare.

Solitamente, l’orticaria dura meno di 6 settimane ed è classificata come acuta. Se si protrae per più di 6 settimane, allora viene classificata come cronica.

Orticaria acuta Se può essere identificata una causa, l’orticaria acuta è più comunemente causata da: Reazioni allergiche (ad esempio ad alimenti e additivi alimentari, farmaci o punture d’insetto)

Reazioni non allergiche (come quelle dovute a farmaci, stimoli fisici o malattie autoimmuni) Le reazioni allergiche sono spesso scatenate da certi alimenti, in particolare, uova, pesce, molluschi, noci e frutta, da additivi alimentari o da punture di insetti. Perfino l’ingestione di piccole quantità di certi alimenti può improvvisamente indurre l’orticaria. Tuttavia, nel caso di altri alimenti (come le fragole), la reazione allergica si manifesta solo dopo averli ingeriti in notevole quantità. Molti farmaci, in particolare gli antibiotici, possono causare orticaria. Reazioni allergiche immediate possono anche presentarsi quando una sostanza entra direttamente a contatto con la pelle (come il lattice), dopo una puntura d’insetto o come reazione a una sostanza che viene inalata nei polmoni o attraverso il naso. Le cause non allergiche dell’orticaria includono le infezioni, alcuni farmaci e alcuni stimoli fisici (come la pressione o il freddo). In oltre la metà dei casi, la causa specifica dell’orticaria acuta non può essere identificata.