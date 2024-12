Piede d’atleta (tinea pedis)

Farmaci antimicotici da applicare sulla cute o talvolta da assumere per via orale

Misure per mantenere asciutti i piedi

Il trattamento più sicuro della tinea pedis è l’utilizzo di farmaci antimicotici che vengono applicati direttamente sull’area interessata (topici). Tuttavia, la tinea pedis si ripresenta comunemente e spesso è necessario l’utilizzo di farmaci antimicotici per lungo tempo. I farmaci antimicotici assunti per bocca (via orale), come l’itraconazolo e la terbinafina, sono efficaci, ma presentano effetti collaterali. In alcune situazioni si utilizzano simultaneamente farmaci antimicotici topici e orali.

La riduzione dell’umidità sui piedi e nelle calzature aiuta a ridurre le recidive. Le calzature che lasciano scoperte le dita o in grado di far “respirare” il piede e il ricambio frequente delle calze sono importanti, specialmente durante la stagione calda. Gli spazi tra le dita dei piedi devono essere accuratamente asciugati dopo il bagno. Per mantenere i piedi asciutti, possono essere usate polveri antimicotiche (come il miconazolo), il violetto di genziana, una soluzione a base di cloruro di alluminio, oppure i piedi possono essere immersi in una soluzione di Burow (subacetato di alluminio). (Vedere anche la tabella Alcuni farmaci antimicotici applicati sulla cute (farmaci topici).)