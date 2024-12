Patologie epatiche e della cistifellea durante la gravidanza

Questo raro disturbo si verifica verso la fine della gravidanza. La causa è sconosciuta,

I sintomi di steatosi epatica in gravidanza comprendono nausea, vomito, fastidio addominale e ittero. Questa patologia può peggiorare rapidamente e può portare allo sviluppo di insufficienza epatica. A volte può comparire preeclampsia (un aumento della pressione arteriosa che si sviluppa durante la gravidanza).

La diagnosi di steatosi epatica in gravidanza si basa sui risultati della valutazione medica, dei test di funzionalità epatica e di altre analisi del sangue e può essere confermata da una biopsia epatica. Il medico può consigliare l’immediata interruzione della gravidanza.

Nei casi gravi il rischio di morte per le donne in gravidanza e per il feto è elevato. Di conseguenza, in tali casi i medici possono raccomandare il parto immediato o la terminazione della gravidanza. Le donne che sopravvivono guariscono completamente. Di solito, la steatosi epatica in gravidanza non si ripresenta nelle gravidanze successive.