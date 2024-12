Punture d’insetto

University of Illinois at Chicago;

Negli Stati Uniti gli insetti che pungono o mordono più comuni sono:

Mosche della sabbia

Tafani

Mosche del cervo

Mosche nere

Mosche cavalline

Zanzare

Pulci

Pidocchi

Cimici dei letti

Cimici triatomine

Arilus cristatus

Alcune cimici d’acqua

Zecche, ragni ed acari non sono insetti.

(Vedere anche Introduzione a morsi e punture)

Tutti, tranne l’Arilus cristatus e le cimici d’acqua, succhiano anche il sangue. Nessuno di essi è velenoso, ma le punture sono spesso irritanti a causa dei componenti della loro saliva. La maggior parte delle punture provoca solo un piccolo ponfo rosso e pruriginoso. Talvolta, un soggetto sviluppa una vasta piaga (ulcera), con gonfiore e dolore. Le reazioni più gravi si verificano nei soggetti allergici o che sviluppano un’infezione dopo la puntura. Le pulci possono scatenare reazioni allergiche anche senza pungere.

La puntura deve essere pulita e si deve applicare una crema o una pomata contenente un antistaminico, un anestetico, un corticosteroide, o una loro combinazione, per alleviare il prurito, il dolore e l’infiammazione. I soggetti con numerose punture possono prendere un antistaminico per via orale. In caso di allergia alle punture ci si deve sottoporre a visita medica immediata o usare il kit di emergenza per le reazioni allergiche che contiene una siringa precaricata di epinefrina.