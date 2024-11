Dermatofitosi inguinale (tinea cruris)

Farmaci antimicotici applicati sulla cute o a volte assunti per via orale

Il trattamento della tinea cruris richiede una crema o lozione antimicotica (come il miconazolo, la naftifina, il ketoconazolo o il clotrimazolo). (Vedere anche la tabella Alcuni farmaci antimicotici applicati sulla cute (farmaci topici).)

I farmaci antimicotici assunti per via orale (come l’itraconazolo o la terbinafina) possono essere necessari nelle persone con infezioni diffuse, infiammate o difficili da curare.