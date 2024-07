Indipendentemente dalla causa o dal tipo, una dermatite da contatto provoca prurito ed eruzione cutanea.

La dermatite irritativa da contatto causa più dolore che prurito. L’intensità dei sintomi di solito si riduce dopo 1 o 2 giorni, una volta che l’esposizione alla sostanza irritante è cessata.

La dermatite allergica da contatto in genere causa più prurito che dolore. I sintomi possono richiedere un giorno o più per diventare evidenti e aumentare in intensità per 2-3 giorni dopo l’esposizione.

In entrambe, l’eruzione varia da un arrossamento lieve e di breve durata a gonfiore grave e grosse vesciche. L’eruzione si sviluppa solo nelle zone che vengono a contatto con la sostanza. Tuttavia, può comparire prima nelle aree in cui la cute è sottile e sensibile, ad esempio tre le dita, e più tardivamente nelle zone in cui la cute è spessa o esposta in minor misura al contatto con la sostanza. Sulle mani e i piedi, l’eruzione cutanea può presentare piccole vescicole.

Dermatite da contatto (piede) Nascondi dettagli Questa immagine mostra l’arrossamento, la desquamazione, la formazione di croste e il gonfiore di una dermatite allergica da contatto. Il risultato del patch test ha mostrato una reazione positiva alla parafenilendiammina, un colorante comunemente utilizzato per tingere il cuoio per scarpe. Immagine per gentile concessione della dott.ssa Karen McKoy.

Nella dermatite allergica da contatto, l’eruzione spesso si manifesta seguendo uno schema che suggerisce l’esposizione a una sostanza specifica. L’edera velenosa, ad esempio, causa striature lineari sulla cute. Toccare le lesioni o il liquido delle bolle non provoca la diffusione della dermatite ad altre persone o a parti del corpo che non sono state esposte al contatto con la sostanza.