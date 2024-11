Per qualsiasi ittiosi, creme idratanti

Per l’ittiosi ereditaria, alcuni farmaci

Per le ittiosi acquisite, trattamento della causa

Per possibili infezioni, antibiotici

Per trattare qualsiasi forma di ittiosi si utilizzano creme idratanti. Quelle contenenti vaselina, olio minerale, acido salicilico o acido lattico, lattato di ammonio, ceramidi, dexpantenolo oppure urea vanno applicate subito dopo il bagno o la doccia, quando la cute è ancora umida. Un eventuale eccesso di crema idratante può essere rimosso picchiettando con un asciugamano.

Per aiutare a rimuovere le scaglie, gli adulti possono applicare una soluzione di propilenglicole e acqua sulle aree affette dopo la doccia. Tali aree vanno poi coperte con della pellicola trasparente o con una borsa sottile durante la notte. Ai bambini la soluzione può essere applicata due volte al giorno, senza usare la pellicola trasparente o una borsa di plastica.

Nell’ittiosi ereditaria, le creme o le compresse contenenti sostanze correlate alla vitamina A (retinoidi), come la tretinoina in crema, l’isotretionina per via orale o l’acitretina per via orale, sono utili per eliminare l’eccessiva desquamazione della pelle.

Nell’ittiosi acquisita viene trattata la patologia di base oppure viene interrotta l’assunzione del farmaco che la causa.

I soggetti a rischio di infezione batterica potrebbero ricevere antibiotici per via orale.