Dermatite da edera velenosa

Riconoscere ed evitare le piante è la migliore prevenzione. Le piante di edera velenosa (Toxicodendron radicans) crescono in tutti gli Stati Uniti, tranne che in Alaska, nelle Hawaii e in alcune parti della costa occidentale. Le foglie delle piante sono disposte in gruppi di tre (“foglia a tre, lasciala dov’è”) e sono di colore verde (o rosso in autunno) brillante. La foglia centrale ha il picciolo più lungo rispetto alle altre due. L’edera velenosa può crescere come un rampicante peloso simile a una corda o come un arbusto eretto. Le piante possono presentare fiori gialli o verdi e bacche di colore variabile dal bianco al giallo.

Prima dell’esposizione, se ci si reca in aree in cui crescono le piante, si devono indossare indumenti con le maniche lunghe, pantaloni lunghi, stivali e guanti, e per quanto possibile si devono evitare le piante. Varie creme di barriera e lozioni commerciali possono essere applicate prima dell’esposizione per ridurre al minimo, ma non per prevenire completamente, l’assorbimento dell’olio da parte della pelle. L’olio può penetrare attraverso i guanti di lattice. Non si deve provare a desensibilizzarsi da soli con varie iniezioni o pillole, o consumando foglie dell’edera velenosa, perché queste misure non funzionano.

Dopo l’esposizione, si deve lavare immediatamente la cute con acqua e sapone per prevenire l’assorbimento dell’olio. Solventi più forti, come acetone, alcol e altri prodotti commerciali, probabilmente non sono più efficaci rispetto ad acqua e sapone. Gli indumenti esposti si devono lavare separatamente in acqua calda con detersivo.