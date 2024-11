Anche la fototerapia (esposizione alla luce ultravioletta) può aiutare a eliminare la psoriasi per diversi mesi dopo ogni trattamento (vedere la barra laterale Fototerapia: uso della luce ultravioletta per trattare i disturbi cutanei). La fototerapia viene frequentemente utilizzata in combinazione con vari farmaci topici, in particolare quando sono coinvolte ampie zone cutanee, ma non viene usata molto spesso perché sono disponibili altri farmaci efficaci. Tradizionalmente, il trattamento prevedeva una fototerapia associata all’uso di psoraleni (farmaci che rendono la pelle più sensibile agli effetti della luce ultravioletta). Questo trattamento viene definito PUVA (psoraleni più ultravioletti A).

Molti medici adesso utilizzano trattamenti ultravioletti a banda stretta B (NBUVB), che sono ugualmente efficaci rispetto al trattamento PUVA. Tuttavia, i trattamenti NBUVB non richiedono psoraleni e quindi non hanno gli stessi effetti collaterali, come l’estrema sensibilità alla luce solare.

I medici possono anche trattare chiazze specifiche della pelle direttamente con un laser che concentra la luce ultravioletta (laserterapia ad eccimeri).