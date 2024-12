Panoramica sulle infezioni micotiche della cute

I miceti generalmente si annidano nelle aree umide del corpo, dove le superfici cutanee vengono a contatto: tra le dita dei piedi, nell’area genitale e sotto le mammelle. I lieviti e le muffe sono tipi di miceti.

Candida e Malassezia furfur sono lieviti che causano infezioni micotiche comuni.

Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton sono dermatofiti che causano infezioni micotiche. I dermatofiti sono muffe (un tipo di miceti).

Molti di questi miceti vivono unicamente sulla parte più superficiale ed esterna dell’epidermide (strato corneo) e non penetrano più in profondità.

Gli obesi sviluppano queste infezioni con maggiore probabilità, perché hanno un eccesso di pieghe cutanee, soprattutto se la cute in corrispondenza di una piega cutanea si irrita e si screpola (intertrigine). Anche i soggetti affetti da diabete tendono ad essere più soggetti alle infezioni micotiche.

Stranamente, le infezioni micotiche in una particolare zona del corpo possono causare l’insorgenza di eruzioni cutanee in altre parti non infette. Per esempio, un’infezione micotica sul piede può provocare un’eruzione pruriginosa con rigonfiamenti sulle dita della mano. Queste eruzioni, chiamate reazioni dermatofitidi, sono reazioni allergiche al micete. Non sono dovute al contatto con la superficie infetta.

Diagnosi delle infezioni micotiche della cute Raschiamento o colture cutanee Il medico può sospettare un’infezione micotica in presenza di un’eruzione arrossata, irritata o squamosa in una delle aree frequentemente colpite. Di solito si può confermare la diagnosi di un’infezione cutanea micotica mediante il raschiamento una piccola quantità di cute e l’esame del materiale ottenuto al microscopio o ponendolo in un mezzo di coltura in cui il micete in questione può crescere e può, pertanto, essere identificato.