Infestazione di scabbia

Crema a base di permetrina o di altri scabicidi

Talvolta ivermectina

Nei bambini più grandi e negli adulti la scabbia può essere curata applicando una crema contenente permetrina o un altro scabicida (farmaco che uccide gli acari della scabbia) sull’intero corpo, partendo dal collo verso il basso, ed eliminandola con un lavaggio dopo 8-14 ore. Questo trattamento viene ripetuto dopo una settimana.

Nei neonati e nei bambini piccoli, la permetrina viene applicata sulla testa e sul collo, evitando l’applicazione sulla pelle intorno agli occhi e alla bocca, e sul corpo intero. Le pieghe della pelle, le unghie delle dita, le unghie dei piedi e l’ombelico devono essere trattati accuratamente. Le mani dei bambini piccoli possono essere protette con delle muffole, per evitare che mettano in bocca la permetrina. Inoltre, ai neonati si può applicare una pomata contenente una formulazione a base di zolfo in vaselina la sera e rimuoverla al mattino. Il lindano non è più raccomandato, a causa dei suoi effetti collaterali tossici.

Agli adulti e ai bambini di età pari o superiore a 4 anni, si può applicare una sospensione (liquido) di spinosad su tutta la pelle dal collo in giù, comprese le piante dei piedi. Nei soggetti calvi, la lozione deve essere applicata anche sul cuoio capelluto, la fronte, l’attaccatura dei capelli e le tempie. Si deve lasciare asciugare per 10 minuti prima di vestirsi e poi deve restare sulla cute per 6 ore prima di farsi la doccia o il bagno. Questo trattamento deve essere ripetuto dopo 1 settimana. Il contatto con gli occhi deve essere evitato.

Anche l’ivermectina, assunta per via orale in 2 dosi a una settimana di distanza, è efficace per chi non ottiene benefici o non può assumere i farmaci applicati direttamente sulla pelle ed è particolarmente utile in caso di infestazioni gravi in persone che presentano un sistema immunitario indebolito.

Persino dopo una terapia efficace che uccide gli acari, il prurito e i rigonfiamenti possono persistere fino a 3 settimane, a causa di una reazione allergica continua ai cadaveri degli acari che rimangono all’interno della cute per un certo tempo. Il prurito può essere trattato con una crema cortisonica leggera e con antistaminici da assumere per via orale, o con entrambi. Talvolta, l’irritazione cutanea e le profonde lesioni da grattamento causano un’infezione batterica, che richiede una terapia antibiotica orale.

I familiari e coloro che hanno avuto contatti intimi, come un rapporto sessuale, con una persona affetta da scabbia, devono essere trattati allo stesso modo. Indumenti, asciugamani e biancheria da letto usati nei giorni precedenti, devono essere lavati in acqua calda e asciugati con asciugatrice calda, lavati a secco o collocati in una busta di plastica chiusa per almeno 3 giorni.